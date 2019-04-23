Порошенко решил участвовать в выборах в Верховную Раду

Президент Украины Петр Порошенко после главы государства решил участвовать в выборах в Верховную Раду. Об этом он сообщил на встрече с парламентской фракцией «Блок Петра Порошенко», сообщает «Интерфакс-Украина».

Глава фракции в Верховной Раде Артур Герасимов сообщил после встречи, что «Блок Петра Порошенко» будет формировать партийные списки по итогам праймериз.

Парламентские выборы на Украине пройдут 27 октября 2019 года.