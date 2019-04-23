Патриарх Кирилл поздравил Зеленского с победой на выборах

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил поздравление Владимиру Зеленскому с избранием на пост президента Украины.

«Вам дан исторический шанс объединить нацию и внести личный вклад в разрешение экономических и социальных проблем в стране, в преодоление существующих конфликтов и разделений, — говорится в заявлении патриарха. — Выражаю искреннюю надежду на завершение скорбного периода притеснений и дискриминации граждан Украины, принадлежащих к Украинской Православной Церкви».

Поздравления Владимиру Зеленскому с победой во втором туре выборов президента Украины направили лидеры многих государств, включая США, Францию, Германию, Великобританию. Российские власти отказались от этого. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что говорить о поздравлениях рано, поскольку «нужно судить по конкретным делам, по конкретным шагам».