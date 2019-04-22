Samsung отложила начало продаж телефонов Galaxy Fold из-за сообщений о поломках

Обновлено. Samsung подтвердила, что откладывает старт продаж Galaxy Fold. Новая дата пока не назначена.

Корпорация Samsung отложила начало продаж смартфона с гибким экраном Galaxy Fold, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Планировалось, что Galaxy Fold поступит в продажу в США 26 апреля. Теперь же, по данным собеседников издания, начало продаж откладывается как минимум до начала мая.

Начало продаж, по словам источников The Wall Street Journal, решено отложить после того, как у нескольких журналистов и блогеров, тестировавших Galaxy Fold, сломался экран смартфона.

Ранее 22 апреля стало известно, что Samsung отменил презентации Galaxy Fold Гонконге и Шанхае, намеченные на 23 и 24 апреля соответственно. В корпорации не стали пояснять причины такого решения и не назвали новых дат.

США вместе с Южной Кореей должны стать первыми странами в мире, где Galaxy Fold поступит в продажу. На американском рынке Galaxy Fold будет стоить от 1980 долларов.

Летом 2016 года были зафиксированы несколько случаев возгорания и взрывов новейшего на тот момент телефона Samsung — Galaxy Note 7. Корпорация объявила глобальный отзыв Galaxy Note 7, телефон был снят с производства. Позже было объявлено о производственном дефекте аккумуляторов.