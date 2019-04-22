Samsung отложил презентацию Galaxy Fold в Китае после сообщений о поломках смартфона

Корпорация Samsung отложила презентации смартфона с гибким экраном Galaxy Fold в Гонконге и Шанхае, назначенные на 23 и 24 апреля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Samsung.

В компании не уточнили причин переноса и не назвали новые даты презентаций.

Издание Engadget отмечает, что Samsung также планировал провести презентацию Galaxy Fold в столице Тайваня Тайбэе 25 апреля. Состоится ли она, неизвестно.

17 апреля трое журналистов американских изданий и блогер сообщили о поломке экрана в Samsung Galaxy Fold, которые производитель предоставил им для тестирования. Samsung пообещал тщательно изучить сломавшиеся образцы.

Корпорация Samsung представила свой первый смартфон с гибким экраном Galaxy Fold в феврале. 26 апреля его начнут продавать в США по цене от 1980 долларов. Дата старта продаж Galaxy Fold в Китае пока неизвестна. В России смартфон будет продаваться со второй половины мая. Его можно будет купить в розничной сети и на сайте Samsung, цена составит 150–200 тысяч рублей.

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