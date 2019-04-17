Трое журналистов и блогер рассказали о поломке Samsung с гибким экраном. Они тестировали смартфоны не больше двух дней

По меньшей мере у троих журналистов и одного блогера из США вышли из строя экраны в смартфонах Samsung Galaxy Fold, которые производитель предоставил им для тестирования. Все обозреватели использовали смартфоны не больше двух дней.

У журналиста CNBC Стива Ковача перестала работать половина экрана. У автора Bloomberg Марка Гурмана и ютьюб-блогера Маркеса Браунли экран вышел из строя полностью. Журналист The Verge Дитер Бон сообщил, что на месте сгиба экрана его смартфона появилась выпуклость; также по нему пошли полосы.

Причина массовых неисправностей неизвестна. Гурман и Браунли связали поломку с тем, что они оторвали с экрана защитную пленку, которую нельзя было снимать. Однако Ковач и Бон пленку не удаляли. Samsung пока не прокомментировала ситуацию.

Автор Quartz Майк Мерфи сообщил, что его Samsung Galaxy Fold продолжает работать. При этом на снимке, который выложил журналист, на месте сгиба экрана смартфона заметна выпуклость, как и в устройстве Бона.

Корпорация Samsung представила свой первый смартфон с гибким экраном в феврале. Мировые продажи Galaxy Fold начнутся 26 апреля. Смартфон будет стоить от 1980 долларов. Для предзаказа в России устройство будет доступно во втором квартале 2019 года.