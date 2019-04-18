Samsung пообещал тщательно изучить сломавшиеся смартфоны Galaxy Fold с гибким экраном

Все поврежденные образцы новейшего смартфона Samsung Galaxy Fold, выданные нескольким иностранным журналистам на обзор, будут «тщательно изучены». Об этом говорится в пресс-релизе Samsung, поступившем в «Медузу».

В Samsung отметили, что некоторые рецензенты сообщили о поломке экрана смартфона после того, как сняли с него верхний защитный слой. В компании назвали этот слой «структурной составляющей дисплея, призванной защищать его от случайных царапин».

Компания рекомендовала не удалять защитный слой и не наносить на экран пленки или наклейки. В Samsung подчеркнули, что эта информация содержится в инструкции к Galaxy Fold.

О поломке экранов смартфонов Samsung Galaxy Fold, полученных на тестирование, ранее сообщили журналисты трех изданий и один блогер.

Samsung 26 апреля начинает продажи своего первого смартфона с гибким экраном Galaxy Fold. Цена устройства начинается от 1980 долларов. Для предзаказа в России смартфон будет доступен во втором квартале 2019 года.