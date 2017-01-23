Samsung рассказала о двух дефектах в разных партиях аккумуляторов Galaxy Note 7
Компания Samsung отчиталась об итогах расследования случаев возгорания смартфонов Galaxy Note 7, которые пришлось снять с производства и отозвать.
Эксперты подтвердили, что, как сообщалось ранее, проблема была в коротком замыкании внутри аккумулятора. Выяснилось, что замыкание происходило по разным причинам в двух партиях аккумуляторов от разных производителей.
Первые аккумуляторы, которые изначально устанавливались в устройства, были неудачно спроектированы: электроды соприкасались внутри скругленного угла и вызывали замыкание. Эти аккумуляторы, как сообщается, поставляла Samsung SDI.
После первых случаев возгорания и отзыва устройств их начали менять на другие аккумуляторы от Amperex Technology. В них эксперты нашли признаки некачественной спайки, которая также приводила к замыканию и возгоранию.
Теперь для предотвращения подобных инцидентов Samsung пообещала внедрить дополнительную проверку аккумуляторов. Компания также объявила, что не будет представлять флагманскую модель Galaxy S8 на Всемирном мобильном конгрессе (MWC) в конце февраля.