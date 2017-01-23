Samsung рассказала о двух дефектах в разных партиях аккумуляторов Galaxy Note 7

Samsung
06:32, 23 января 2017
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Компания Samsung отчиталась об итогах расследования случаев возгорания смартфонов Galaxy Note 7, которые пришлось снять с производства и отозвать.

Эксперты подтвердили, что, как сообщалось ранее, проблема была в коротком замыкании внутри аккумулятора. Выяснилось, что замыкание происходило по разным причинам в двух партиях аккумуляторов от разных производителей.

Первые аккумуляторы, которые изначально устанавливались в устройства, были неудачно спроектированы: электроды соприкасались внутри скругленного угла и вызывали замыкание. Эти аккумуляторы, как сообщается, поставляла Samsung SDI.

После первых случаев возгорания и отзыва устройств их начали менять на другие аккумуляторы от Amperex Technology. В них эксперты нашли признаки некачественной спайки, которая также приводила к замыканию и возгоранию.

Committed to Quality
Samsung Mobile

Теперь для предотвращения подобных инцидентов Samsung пообещала внедрить дополнительную проверку аккумуляторов. Компания также объявила, что не будет представлять флагманскую модель Galaxy S8 на Всемирном мобильном конгрессе (MWC) в конце февраля.

Сообщения о возгораниях и взрывах Galaxy Note 7 стали поступать сразу после выпуска модели в августе 2016 года. Отозванные смартфоны после возврата владельцам опять начали загораться, из-за чего компания объявила о полном прекращении продаж и возврате всех устройств.
К началу 2017 года пользователи вернули 96 процентов из трех миллионов проданных смартфонов. Galaxy Note 7 запретили пользоваться на борту самолета.

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