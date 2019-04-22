Вторая серия последнего сезона «Игры престолов» оказалась в сети до премьеры

Вторая серия восьмого, заключительного сезона «Игры престолов» была опубликована в интернете за несколько часов до начала официального показа.

Как сообщает The Insider, эпизод в низком качестве появился на сервисе Amazon Prime в Германии. О появлении серии в открытом доступе сообщили пользователи Reddit на сабреддите r / freefolk.

Спустя несколько часов эпизод опубликовали на пиратских сайтах и в телеграм-каналах в России, сообщает TJournal.

Официально новая серия «Игры престолов» вышла на телеканале HBO в ночь на 22 апреля по московскому времени.

При старте восьмого сезона «Игры престолов» произошла утечка премьерного эпизода телесериала. Серия вышла на стриминговом сервисе DirecTV Now на четыре часа раньше премьеры на HBO.