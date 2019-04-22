Мосгорсуд освободил из-под домашнего ареста режиссера Кирилла Серебренникова и еще двоих фигурантов дела « », поскольку они не нарушали условия меры пресечения и не препятствовали расследованию.

Как сообщает ТАСС, суд также учел, что следствие не представило «каких-либо объективных данных и достоверных сведений» о том, что подсудимые могут скрыться, если их освободить из-под домашнего ареста.

8 апреля Мосгорсуд освободил из-под домашнего ареста под подписку о невыезде режиссера Кирилла Серебренникова, директора Российского академического молодежного театра Софью Апфельбаум и бывшего гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина.

11 апреля суд вернул в прокуратуру дело бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, обвиняемой в хищении. 15 апреля суд назначил новую экспертизу по делу «Седьмой студии».