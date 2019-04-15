Суд назначил новую экспертизу по делу «Седьмой студии»

Мещанский районный суд Москвы направил на новую экспертизу дело « », обвиняемым по которому проходят режиссер Кирилл Серебренников и его подчиненные.

Суд «с учетом конкретных обстоятельств обвинения» назначил комплексную финансово-экономическую оценочную искусствоведческую экспертизу.

Следующее заседание суда назначено на 17 июня.

11 апреля суд вернул в прокуратуру дело бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, обвиняемой в хищении. Дело вернули в связи с выявленными нарушениями в обвинительном заключении, а также из-за нарушения права Масляевой на защиту.

8 апреля суд освободил из-под домашнего ареста худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии» Софью Апфельбаум и Юрия Итина.