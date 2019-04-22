Басманный суд отправил под домашний арест двух топ-менеджеров банка «Югра»

Басманный суд назначил домашний арест бывшим президенту и председателю правления банка «Югра» Алексею Нефедову и Дмитрию Шиляеву, сообщает РИА Новости.

19 апреля Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по факту хищения из банка «Югра» 7,5 миллиарда рублей. В рамках расследования был задержан и помещен под домашний арест основной владелец банка Алексей Хотин.

В 2017 году Центробанк отозвал лицензию у банка «Югра», а на следующий год признал его банкротом. Крах «Югры» стал крупнейшим страховым случаем для системы страхования банковских вкладов в России. Вкладчикам было выплачено около 173 миллиардов рублей.