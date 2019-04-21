Суд в Киеве отказался снять Зеленского с выборов президента Украины из-за раздачи бесплатных билетов на дебаты

Шестой апелляционный суд Киева отказался удовлетворить иск об отмене регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Иск подал наблюдатель на выборах, адвокат Андрей Хилько, который является сторонником Петра Порошенко. Хилько обвинил Зеленского в подкупе избирателей через раздачу бесплатных билетов на дебаты с Порошенко на стадионе «Олимпийский». Он отметил, что Зеленский анонсировал раздачу билетов через свои страницы в соцсетях.

Суд не нашел нарушения закона в действиях Зеленского. Ранее главный юрист штаба кандидата Вадим Галайчук заявил, что иск Хилько является безосновательным и не имеет перспектив.

Дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским прошли 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Соперники договорились, что разделят билеты пополам и будут распространять их самостоятельно. Команда Зеленского раздавала билеты через сайт debaty2019.org.ua.