Зеленский: Я сам голосовал за Порошенко в 2014 году, но мы все ошиблись, потому что есть два Порошенко. Петр первый — блестящий специалист и оратор; Петр второй — который появляется, когда выключаются камеры, и все портит. Я результат ваших невыполненных обещаний. Как может Украина быть самым бедным государством Европы при самом богатом президенте в своей истории? Вы обещали продать бизнес, а стали только богаче. Вы обещали закончить войну за две недели, а закончили . Я не ваш оппонент, я ваш приговор. Давайте все встанем на колени перед украинским народом.

Зеленский и Порошенко встают на колени; первый лицом к зрителям, второй — к украинскому флагу и жене погибшего в Антитеррористической операции.

Порошенко: Все, что вы говорите, — это ложь. Вы не кот в мешке, вы мешок с черными котами: , и прочими, которые сбежали от правосудия. Вы без опыта хотите управлять страной — а сели бы вы в самолет, пилот которого только учится летать? Курс молодого бойца надо было проходить четыре года назад, а вы скрывались от повесток в военкомат. Когда вы оскорбили Кадырова, то тут же извинились, а когда вы извинитесь за то, что назвали Украину проституткой? Своему бизнес-партнеру Коломойскому будете руки отрубать? Вы хороший артист и, возможно, хороший человек, но вы — просто яркая обертка. Я приму любой выбор украинского народа. Давайте вместе споем гимн Украины.

Зеленский и Порошенко исполняют гимн Украины вместе со зрителями.

Фото в анонсе: Евгений Савилов / AFP / Scanpix / LETA