 «Я прийшов, тебе нема». Порошенко не дождался Зеленского на дебаты, но немало успел сказать о нем Вот максимально короткий пересказ

Я не говорю, что Зеленский — это Путин, но любой украинский президент, кроме Порошенко, — это мечта Путина. Ему одно надо: убрать Порошенко. Зеленский, не стоит заискивать перед Москвой, она слезам не верит. У меня нет доказательств, что Зеленский наркоман, я его так не называю. Если Зеленского, не дай бог, выберут, — это будет выбор народа, и я буду его уважать. Что ты прячешься? «Я прийшов, тебе нема». Приходи на дебаты: буду ждать вас и завтра, и, если надо, послезавтра. Избиратели вас тоже ждут, не будут же они покупать кота в мешке.

Фото в анонсе: Ефрем Лукацкий / AP / Scanpix / LETA