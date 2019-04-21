Полиция Лондона отчиталась о задержании 750 участников акций в защиту природы

Полиция Лондона за шесть дней задержала более 750 экологических активистов, протестующих в центре города против загрязнения окружающей среды.

Как уточнили в Скотланд-Ярде, 28 задержанным предъявлены официальные обвинения.

Активисты движения Extinction Rebellion перекрывают улицы в центре Лондона с понедельника, 15 апреля. Они требуют от властей принять меры, направленные на борьбу с глобальным изменением климата, в частности, сократить выбросы углекислого газа до нуля к 2025 году.

Ранее участники протестного движения устроили акцию в парламенте Великобритании, в другой раз вылили ведра поддельной крови на Даунинг-стрит, где находится резиденция премьер-министра.