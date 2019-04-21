Первый запуск Crew Dragon с космонавтами отложат из-за аварии во время огневых испытаний
Требует подтверждения
Первый запуск космического корабля Crew Dragon с космонавтами на борту отложат на несколько месяцев из-за аварии, произошедшей во время огневых испытаний 20 апреля. Об этом РИА Новости сообщил источник в космической отрасли.
"Надо разобраться с причинами аварии при испытаниях. Все это требует длительного времени. Ни о каком запуске корабля Dragon-2 в июле теперь речи идти не может. Не ранее конца года", — сказал источник.
Запуск Crew Dragon к МКС с космонавтами на борту был запланирован на 25 июля. Еще до аварии не исключался его перенос на более поздний срок.
В начале марта Crew Dragon успешно совершил испытательный полет на МКС без экипажа.