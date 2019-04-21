На Украине началось голосование на выборах президента

На Украине в 8 утра по местному времени (совпадает с московским) открылись избирательные участки для голосования во втором туре выборов президента.

На пост главы государства претендуют действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.

Победитель будет определен простым большинством голосов. Новый президент должен будет вступить в должность до 3 июня.

Участки будут открыты до 20:00.

В первом туре Зеленский получил 30,24% голосов избирателей, Порошенко — 15,95%.