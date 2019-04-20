В США прокуратура попросила приговорить Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Органы прокуратуры США попросили приговорить россиянку Марию Бутину к 18 месяцам лишения свободы. Об этом сообщает CNN со ссылкой на судебные документы.

Обвинение считает, что Бутина не была традиционным шпионом или обученным сотрудником разведки. Прокуроры назвали ее «агентом доступа» — человеком, которого российские власти использовали, чтобы установить неофициальный контакт с консервативными политическими кругами США.

Адвокаты Бутиной попросили, чтобы ее тюремный срок ограничился девятью месяцами, которые она уже провела в заключении.

Ранее стало известно, что и обвинение, и защита Бутиной попросили выслать ее в Россию. Решение об этом суд примет в день приговора. Он будет вынесен 26 апреля.

Мария Бутина, которая в России известна как активистка движения за расширение права владения оружием, была арестована в США в июле 2018 года. Ее обвинили в сговоре с целью продвижения российских интересов в США и деятельности в качестве незарегистрированного иностранного агента. Она признала вину по первому пункту обвинения.