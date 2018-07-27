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Потомок Рокфеллеров, борец с русофобией Журналисты вычислили «американца № 2», который проводил российско-американские встречи для Марии Бутиной

Meduza
07:12, 27 июля 2018

Джордж ОʼНил-младший, 2000 год

Phelan M. Ebenhack / AP / Scanpix / LETA

68-летний Джордж ОʼНил-младший, потомок семьи Рокфеллеров, был одним из двух главных контактов россиянки Марии Бутиной при ее предполагаемых попытках создать «неофициальный канал связи» между Кремлем и Республиканской партией. Именно ОʼНил-младший — «американец № 2» из обвинительных документов, пишут The Wall Street Journal и Bloomberg.

По утверждению ФБР, «американец № 2» вместе с «американцем № 1» помогал Бутиной с организацией «дружественных обедов» в Вашингтоне и Нью-Йорке для граждан США и России в 2016-2017 годы. 

В марте 2016 года россиянка писала «американцу № 2» , что ее российский покровитель (судя по всему, Александр Торшин) «очень впечатлен им и выражает благодарность за то, что он делает для восстановления отношений между двумя странами». «Он также хочет, чтобы вы знали, что русские со своей стороны поддержат эти усилия. Это все, что я могу сейчас сказать. Больше информации на следующей неделе!» — цитирует письмо ФБР.

Через несколько дней Бутина написала «американцу № 2», что Торшин подтвердил ей желание реализовать «их российско-американский проект» и что «представитель Кремля одобрил создание этого канала коммуникации». «Все, что нам нужно, — это „да“ со стороны Путина. Остальное проще», — писала Бутина. Подразумевается ли под «проектом» именно организация американо-российских обедов («американец № 2» фигурирует в обвинении в этом контексте), неясно.

В сентябре Бутина попросила обоих американцев помочь с организацией очередного обеда, поскольку «до выборов два месяца и пора создавать для нового президента команду советников по России». В конце 2016-го и начале 2017-го переписка касалась в основном приезда в США на Национальный молитвенный завтрак делегации из России (туда входил и Торшин) и организации в связи с этим обеда. В феврале, через несколько дней после проведения этого мероприятия, Бутина написала «американцу № 2» письмо с благодарностью: «Наша делегация не может перестать болтать о вашем прекрасном обеде. Мой дорогой президент получил „сообщение“ об инициативах вашей группы и о вашем конструктивном и добром внимании к русским».

Именно Джордж ОʼНил-младший был организатором обеда с участием россиян перед Национальным молитвенным завтраком в 2017 году — и сам не раз говорил об этом. В комментарии для Bloomberg в 2017 году ОʼНил-младший объяснял, что целью встречи были поддержка конструктивного диалога и борьба с русофобией.

ОʼНил-младший — открытый сторонник сближения США с Россией; он посвятил этому колонки в издании The American Conservative, одна из которых вышла в июле 2018 года, перед встречей Дональда Трампа и Владимира Путина. Как пишет The Wall Street Journal, он основал группу для лоббирования «реалистичной и сдержанной внешней политики», частью которой он считает хорошие отношения с Россией.

Джордж ОʼНил-младший — правнук Джона Дэвисона Рокфеллера-младшего, одного из основателей фонда Рокфеллера. Он занимается скульптурой и состоит в ряде американских консервативных организаций. В 1992 году он работал на президентской кампании Пата Бьюкенена, одним из руководителей которой был Пол Эриксон. От комментариев СМИ он отказался.

Дело Марии Бутиной

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