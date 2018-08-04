Privyet Maria, kak di la? Как Мария Бутина переписывалась с советником штаба Трампа: The Washington Post

Газета The Washington Post рассказала о переписке россиянки с бывшим советником штаба Дональда Трампа , который осенью 2016 года считался участником будущей переходной команды Трампа в случае его победы на выборах.

Факт общения Бутиной с Гордоном, отмечает газета, говорит, что россиянка оказалась ближе к окружению будущего президента США, чем считалось ранее. Помимо этого, детали из статьи The Washington Post позволяют судить о том, в чем заключалось и как проходило общение Бутиной с влиятельными республиканцами.

Бутина и Гордон познакомились 29 сентября на вечеринке в резиденции посла Швейцарии. После этого Пол Эриксон, который помогал Бутиной налаживать связи с республиканцами и состоял с ней в близких отношениях, написал им обоим с целью инициировать их переписку. Бутину он представил как «особого друга» Национальной стрелковой ассоциации (NRA) и помощницу Гордона — как человека, который сыграет «ключевую роль в переходном процессе Трампа» и к мнению которого о международной безопасности прислушиваются все «правильные» люди.

Эриксон добавил, что Гордон станет «прекрасным добавлением к будущим российско-американским „дружественным“ обедам», которые Бутина устраивала при помощи наследника семьи Рокфеллеров Джорджа ОʼНила-младшего — и которые, по мнению следствия, были частью ее лоббистского плана.

Джей Ди Гордон Gage Skidmore / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Как пишет The Washington Post, Гордон быстро откликнулся на письмо и послал Бутиной и Эриксону ссылку на свое интервью телеканалу RT, в котором предсказывал «здравый» подход Трампа к отношениям с Россией. Россиянка в ответ похвалила его и отметила, что он выглядел «умным и спокойным», появившись на телевидении. В дальнейшем Гордон прислал Бутиной ссылку на статью Politico про то, что он может стать частью переходной команды Трампа.

В ходе переписки Бутина действительно пригласила Гордона на обед к ОʼНилу-младшему, однако он сказал, что занят, и предложил ей сходить выпить, посетить концерт группы Styx, а также позвал на свой день рождения в конце октября (после этого, утверждает адвокат россиянки, они больше не встречались).

В своих письмах к Бутиной Гордон пытался использовать русские фразы — некоторые из них начинались словами «Privyet Maria», а в одном Гордон, по данным газеты, написал «Kak di la?».

Джей Ди Гордон, который в итоге не стал членом переходной команды Трампа, в комментарии для The Washington Post назвал свои контакты с Бутиной безобидными, а само ее дело — попыткой очернить республиканцев и членов Национальной стрелковой ассоциации, с которыми она встречалась.

«Похоже, что в своих постоянных попытках укрепить отношения США с Россией она познакомилась с бесчисленным количеством влиятельных американцев. С учетом того, что каждый президент со времен холодной войны пытался улучшить отношения с Россией, в том числе президент Барак Обама, ее мероприятия по российско-американской дружбе казались соответствующими старой американской внешнеполитической цели», — заявил он.