Сайт президента Украины удалил слова о «повстанцах» ДНР и ЛНР из старой речи Порошенко. Накануне тот раскритиковал за эту фразу Зеленского

На сайте президента Украины отредактировали расшифровку речи Петра Порошенко, с которой он выступил в Цюрихском университете в 20 января 2015 года, сообщает «Страна.ua».

Из текста удалили слово «повстанцы» в отношении сепаратистов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, и заменили его на слова «боевики» и «наемники». Предыдущая версия текста доступна в кэше Google.

Это произошло на следующий день после того, как Порошенко раскритиковал своего соперника на выборах Владимира Зеленского за то, что тот во время дебатов спросил: «Правда ли, что конфеты есть в пайках повстанцев „ДНР“ и „ЛНР“?». Представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что это был вопрос «от граждан Украины», который Зеленский просто зачитал.

Слово «повстанцы» на сайте президента Украины нашли пользователи соцсетей.

21 апреля на Украине пройдет второй тур выборов президента, в котором будут участвовать Петр Порошенко и Владимир Зеленский. 19 апреля кандидаты провели дебаты на киевском стадионе «Олимпийский». Их транслировали многие СМИ. В Рунете трансляции дебатов набрали более двух миллионов просмотров.