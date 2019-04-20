Посольство РФ в США опубликовало 120-страничный доклад «о русофобии». Это ответ на выводы расследования спецпрокурора Мюллера

Посольство России в США обнародовало 120-страничный доклад под названием «Рашагейт-истерия: Дело о серьезной русофобии», приуроченный к публикации отчета спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском расследовании».

Доклад содержит ссылки на статьи о вмешательстве России в американские выборы. Он разделен на темы, каждая из них состоит из двух частей — «Примеры истерии», где собраны беспочвенные, по мнению посольства, обвинения против России, и «Реальность», где приведены заявления МИД РФ и публикации, которые поддерживают позицию российской стороны.

В докладе говорится, что с 2016 года только в самых крупных американских СМИ появилось более восьми тысяч антироссийских публикаций. Посольство РФ называет их фейковыми новостями и утверждает, что расследование Мюллера не доказало ни вмешательства РФ в выборы, ни сговора российской стороны с командой Трампа.

«Мы призываем наших американских партнеров окончательно дезавуировать эти обвинения и объединить усилия по восстановлению отношений во имя наших народов и глобальной безопасности», — сказано в докладе.

18 апреля Минюст США опубликовал 400-страничный доклад Мюллера. Спецпрокурор пришел к выводу, что Россия вмешивалась в выборы президента США 2016 года, но не состояла в сговоре с Трампом и его командой. МИД РФ заявил, что в докладе Мюллера «нет ничего, что привлекало бы внимание».