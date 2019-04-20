МВД предложило запретить социальную реабилитацию больных наркоманией в организациях без лицензии

МВД подготовило пакет законопроектов об отказе от деления реабилитации больных наркоманией на социальную и медицинскую. Ведомство предлагает проводить реабилитацию таких пациентов только в медицинских организациях, работающих по лицензии.

В пояснительной записке отмечается, что в 2013 года социальная реабилитация была выведена из состава наркологической помощи, после чего в России в выросло число частных центров, оказывающих платные услуги по профилю «психиатрия-наркология».

В 2016-2018 годах проверки обнаружили в таких центрах множество нарушений, в том числе похищение и незаконное удержание людей, принудительное привлечение к труду, «использование манипулятивных ‎и подавляющих личность технологий», а также насилие, повлекшее смерть пациентов, отмечает МВД.