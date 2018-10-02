Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова попросила областную полицию и прокуратуру проверить информацию о пытках в реабилитационном центре в Чебаркуле. Об этом сообщается на сайте омбудсмена.

Про издевательства рассказал один из бывших пациентов центра. Он попал туда в июне 2018 года — после того, как его задержали несколько мужчин, представившихся сотрудниками правоохранительных органов, и под пытками заставили признаться в зависимости. Как его пытали и в какой зависимости он признался, на сайте омбудсмена не сказано.

В реабилитационном центре, по словам мужчины, к пациентам также применяли пытки. В частности, их били, обливали холодной водой, часами заставляли делать физические упражнения. Кроме того, для них существовали разные виды наказаний: человека, которого посчитали злопамятным, заставляли ходить с «хвостом» из бутылок; за замкнутость полагалось носить рюкзак с кирпичами, за высокомерие — корону из линолеума высотой в метр с бутылками внутри.

По словам бывшего пациента, вместе с ним в реабилитационном центре находились еще 20-25 человек. Большинство из них попали туда против своей воли; некоторые из них не имеют никакой зависимости, утверждает мужчина. Кроме него, показания о жестоком обращении в центре готовы дать еще три человека, говорится на сайте омбудсмена.