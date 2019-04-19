В ГИБДД рассказали о планах усложнить теоретический экзамен на права

ГИБДД планирует изменить процедуру экзамена на знание правил дорожного движения, который сдают при получении водительских прав.

Как сообщили РИА Новости в МВД, рассматривается возможность «расширения количества экзаменационных задач, а также их систематизация по принадлежности к определенной категории транспортных средств».

Речь идет о том, чтобы задания в теоретическом экзамене для сдающих на права на управление мотоциклом, были связаны именно с этой категорией транспортных средств.

Кроме того, ГИБДД рассматривает возможность того, что ошибки при сдаче «теории» будут оцениваться «по степени возможных рисков в случае принятия такого неверного решения в реальной ситуации». То есть, если сдающий экзамен дал неправильный ответ на вопрос, который в реальной жизни повлек бы за собой ДТП, его отправляют на переэкзаменовку.

Разработку новых правил сдачи теоретического экзамена ГИБДД планирует завершить к 2020 году.

По действующим правилам теоретическая часть экзамена на права едина для сдающих на все категории. Во время экзамена можно допустить не более двух ошибок на 20 основных вопросов и не более одной ошибки на тематический блок (всего четыре блока по пять вопросов в каждом). В случае ошибки сдающему экзамен необходимо успешно ответить на дополнительные пять вопросов из того же блока.

ГИБДД за последние несколько месяцев неоднократно рассказывала о планах изменить сдачу экзаменов на права. В частности, сообщалось о возможности отмены «площадки» и проведения всего экзамена на городских улицах, это предложение не поддержали Минэкономразвития и Минтранс.

Сейчас успешно сдавшие экзамены в ГИБДД вместе с правами получают профессию «водитель». Минтранс предлагает изменить это и разрешить работать водителями только тем, кто прошел дополнительные курсы. Соответствующий законопроект опубликован для обсуждения.