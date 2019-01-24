Минэкономики не поддержало проект ГИБДД о новых правилах сдачи экзамена на права. Он предполагал отмену «площадки»

Минэкономики дало отрицательное заключение на подготовленный ГИБДД проект постановления правительства, вводящий единый экзамен по вождению вместо «города» и «площадки», пишет «Коммерсант».

По мнению Минэкономики, перенос экзамена полностью в городские условия увеличит «временные затраты» на его прием и нагрузку на инспекторов. Кроме того, указали авторы отзыва, выполнять некоторые элементы за пределами «площадки» — «затруднительно».

Также в ведомстве напомнили, что недавно была проведена реформа автошкол, в рамках которой были резко ужесточены требования к учебным площадкам. При новых правилах сдачи экзамена автодромы, на которые были , окажутся нерентабельными.

Минэкономики предлагает ГИБДД сначала протестировать, как будет работать объединенный экзамен, а затем уже менять правила.

Официально ГИБДД пока не прокомментировала отзыв Минэкономики, но неофициальные источники заявили «Коммерсанту», что в госинспекции «неприятно удивились» документу.

Проект новых правил сдачи экзамена, представленный ГИБДД в августе, помимо прочего устанавливает сроки пересдачи - не позднее, чем через 30 дней для «теории», и не позднее 60 дней для практической части. Обе части экзамена нельзя будет сдавать раньше, чем через 7 дней после предыдущей попытки. Предлагает ли Минэкономики как-либо менять эту часть документа, «Коммерсант» не уточняет.