Россия предложила США подтвердить недопустимость ядерной войны. Вашингтон пока не ответил

Власти России в октябре 2018 года передали США проект совместного заявления президентов РФ и США по недопущению ядерной войны, сообщает «Коммерсант», не раскрывая источник информации.

В документе предлагалось зафиксировать, что «в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана». Россия предлагала прописать, что обе страны будут действовать так, чтобы избегать военной конфронтации и исключить возможность начала ядерной войны.

Власти США пока не ответили на предложение России. Пресс-секретарь посольства США в РФ Андреа Калан сказала, что «США по-прежнему привержены эффективному контролю над вооружениями, который способствует безопасности Соединенных Штатов, их союзников и партнеров». Она отметила, что Вашингтон готов вести переговоры с Москвой по контролю над вооружениями, если они будут отвечать этим критериям.

В августе 2019 года США выйдут из , если Россия не выполнит свои обязательства по нему. Со 2 февраля 2019 года США приостановили свое участие в договоре. Россия приостановила участие в марте.