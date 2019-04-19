Минюст попросил перевести из СИЗО в больницу ученого Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене

Министерство юстиции РФ попросило перевести в гражданскую клинику 75-летнего сотрудника Виктора Кудрявцева, арестованного по делу о государственной измене. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Министерство предложило службе «оказать содействие в реализации» решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), потребовавшего отправить Кудрявцева в больницу для обследования и лечения.

В Минюсте пообещали уведомить ЕСПЧ о принятых мерах в установленный срок до 6 мая.

Виктор Кудрявцев находится в СИЗО с июля 2018 года. Его обвиняют в передаче по электронной почте секретных сведений бельгийскому институту. Защита ученого настаивает, что он более 20 лет не имел доступа к секретным сведениям.

В январе 2019 года президент Российской академии наук Александр Сергеев попросил перевести Виктора Кудрявцева из СИЗО под домашний арест.