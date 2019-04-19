ЕСПЧ потребовал от России отправить обвиняемого в госизмене ученого Виктора Кудрявцева из СИЗО в больницу

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил принять срочные меры к сотруднику ЦНИИмаш Виктору Кудрявцеву, арестованному по делу о госизмене.

Как сообщил «Интерфаксу» адвокат «Команды 29» Иван Павлов, представляющий интересы ученого, ЕСПЧ постановил, что 75-летний Кудрявцев должен быть отправлен из СИЗО в гражданскую больницу для обследования и лечения.

Об исполнении срочных мер в отношении Кудрявцева Россия должна уведомить ЕСПЧ до 6 мая.

Изменить меру пресечения Виктору Кудрявцеву, который находится в СИЗО с июля 2018 года, ранее, в числе прочих, просил президент Российской академии наук Александр Сергеев. В январе суд в очередной раз оставил ученого под стражей.