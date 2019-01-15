Суд оставил обвиняемого в госизмене Виктора Кудрявцева в СИЗО. Отпустить ученого из-под стражи просил президент РАН

Мосгорсуд оставил под стражей 75-летнего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктора Кудрявцева, .

Изменить Виктору Кудрявцеву меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест просил президент Российской академии наук Александр Сергеев. Глава РАН написал обращение омбудсмену, которое было передано генпрокурору России Юрию Чайке.

В свою очередь глава «Роскосмоса» (ЦНИИмаш — головной научно-исследовательский институт этой госкорпорации) Дмитрий Рогозин объявил, что не будет поручаться за Виктора Кудрявцева, так как требования секретности, по его словам, должны соблюдать любые ученые.