Президент РАН Александр Сергеев заступился за обвиняемого в госизмене ученого Виктора Кудрявцева

Президент Российской академии наук Александр Сергеев просит перевести 75-летнего сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, из СИЗО под домашний арест. С такой просьбой, как стало известно «Коммерсанту», Сергеев обратился к омбудсмену Татьяне Москальковой.

«Это ученый, большой ученый, внесший существенный вклад в науку. Надо как-то делать послабления», — сказал Сергеев изданию.

В аппарате омбудсмена сообщили, что передали обращение Сергеева генпрокурору России Юрию Чайке.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объявил, что не будет поручаться за Виктора Кудрявцева. Как сказал Рогозин в интервью, опубликованном 10 января, — «требования секретности должны соблюдать любые ученые».