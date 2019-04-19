Бывшую активистку «Открытой России» из Краснодара заподозрили в хранении наркотиков. Похожее дело расследуется в Пскове
Бывшую активистку организации «Открытая Россия» из Краснодара Марину Запрудину заподозрили в хранении наркотиков. Об этом «Медиазоне» сообщил адвокат Михаил Беньяш.
По его словам, 18 апреля Запрудину вызвали в полицию. Женщине сказали, что она стала подозреваемой по уголовному делу, и отпустили под подписку о невыезде. Когда Запрудина вышла из кабинета, полицейские заставили ее вернуться обратно и составили протокол о незаконном культивировании наркосодержащих растений. 19 апреля суд должен назначить наказание Запрудиной.
Вместе с активисткой в полицию накануне вызывали ее мужа Леонида. Его отпустили без предъявления подозрений.
9 апреля краснодарские издания «Ясно» и «Обзор» сообщили про обыск дома у Марины и Леонида Запрудиных. По информации издания ФАН, у них обнаружили кусты конопли.
Обыск у Запрудиных был связан с делом о деятельности нежелательной организации, возбужденным против координатора краснодарского отделения «Открытой России» Яны Антоновой. Это третье подобное дело против активистов организации. Кроме того, в Пскове расследуется уголовное дело о сбыте наркотиков против координатора «Открытой России» Лии Милушкиной.
В марте движение «Открытая Россия», учрежденное в Хельсинки, приняло решение о ликвидации для защиты своих активистов. Незадолго до этого «Открытая Россия» подала в Минюст документы для официальной регистрации в качестве российской общественной организации.