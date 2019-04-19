Бизнесмен Алексей Голубович отрицает переговоры о покупке «Ведомостей»
Владелец инвесткомпании Arbat Capital Алексей Голубович заявил в беседе с «Медузой», что не ведет переговоров о покупке газеты «Ведомости». Ранее о возможной сделке сообщал «Коммерсант».
По словам Голубовича, он лишь один раз встречался с владельцем «Ведомостей» Демьяном Кудрявцевым в Тель-Авиве «по поводу своего частного проекта».
«Я не подхожу под критерии покупателя крупной газеты. Я не участвую в политической жизни, я не человек из этого бизнеса, не являюсь мультимиллиардером, чтобы купить ради того, чтобы купить. Это не мой бизнес», — пояснил он.
Демьян Кудрявцев на вопросы «Медузы» о переговорах с Голубовичем не ответил.
Алексей Голубович в конце 1990-х возглавлял инвестиционное управление банка «Менатеп», а позднее стал топ-менеджером компании ЮКОС. Его нынешняя компания Arbat Capital занимается инвестированием и консалтингом.