В конкурсную программу Каннского кинофестиваля вошли фильмы Малика, Альмодовара и братьев Дарденн

Оргкомитет Каннского кинофестиваля объявил участников конкурсной программы.

В конкурсе будут участвовать 19 фильмов. В том числе «Радегунд» («A Hidden Life») Терренса Малика, «Молодой Ахмед» Жан-Пьера и Люка Дарденнов, «Sorry We Missed You» Кена Лоуча и «Боль и слава» Педро Альмодовара.

Ранее уже было объявлено, что фестиваль откроет фильм Джима Джармуша «Мертвые не умирают», который также участвует в конкурсной программе.

В программе «Особый взгляд» в рамках Каннского кинофестиваля будет показан фильм российского режиссера Кантемира Балагова «Дылда».

72-й Международный Каннский кинофестиваль пройдет с 14 по 25 мая.