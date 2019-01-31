Студия Sony выпустила трейлер фильма «Боль и слава» испанского режиссера Педро Альмодовара. В главных ролях снялись Пенелопа Крус и Антонио Бандерас.

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«Боль и слава» — это история постаревшего режиссера, который больше не может снимать кино. Он встречается с матерью, бывшими коллегами и возлюбленными. Местом действия «Боли и славы» стала киностудия El Deseo. В 1986 году ее основали братья Агустин и Педро Альмодовары, в тот момент работавшие над фильмом о гомосексуалах «Закон желания».

Мировая премьера фильма состоится 22 марта 2019-го.