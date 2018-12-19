31 января в российский прокат выходит фильм «Ангел» аргентинского режиссера Луиса Ортеги, спродюсированный Педро Альмодоваром и его братом Агустином. Картина о серийном убийце по имени Карлитос основана на реальной истории — прототип героя, Карлос Робледо Пуч, которого за миловидную внешность называли «ангелом смерти», был арестован в 20 лет, осужден за 11 убийств и больше 40 ограблений и отбывает пожизненный срок. Главную роль сыграл 20-летний Лоренцо Ферро. Премьера «Ангела» состоится 26 января в московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь». «Медуза» представляет трейлер фильма.

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