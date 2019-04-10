Каннский фестиваль откроется фильмом Джима Джармуша «Мертвые не умирают»

Каннский фестиваль в 2019 году откроется новым фильмом Джима Джармуша «Мертвые не умирают».

Фестиваль пройдет с 14 по 25 мая. Мировая премьера фильма назначена на 14 июня.

«Мертвые не умирают» — фильм про маленький город, который атаковали ожившие мертвецы. Нападения расследуют полицейские, которых играют Билл Мюррей, Адам Драйвер и Хлоя Севиньи, а также патологоанатом в исполнении Тильды Суинтон. Трейлер фильма вышел 1 апреля.

На Каннском фестивале также ожидается показ новых фильмов Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» и Педро Альмадовара «Боль и слава».

Фильмы Джима Джармуша неоднократно участвовали и получали призы на Каннском фестивале. В 1984 году картина «Более странно, чем в раю» получила приз «Золотая камера» как лучший дебютный полнометражный фильм, в 2005-м «Сломанные цветы» получили Гран-при фестиваля.