«Никто не делит деньги граждан». Минкульт РФ пообещал не перечислять бюджетные средства на восстановление Нотр-Дама

Министерство культуры РФ не будет переводить бюджетные средства на собора Парижской Богоматери в ущерб российским объектам культурного наследия. Об этом заявила заместитель министра Алла Манилова.

«Вчера и сегодня в ряде СМИ вышли комментарии с „праведным гневом“ в адрес министра культуры по поводу сбора средств на восстановление собора Парижской Богоматери. „Праведный гнев“ правильный, а вот адресат неправильный. Ну не призывал министр собирать деньги, тем более не обещал перевести в Париж бюджетные средства в ущерб нашим собственным объектам культурного наследия», — цитирует ее слова «Интерфакс».

По словам Маниловой, речь шла лишь о добровольном сборе средств среди музейного сообщества и неравнодушных россиян. Она также пообещала, что в случае просьбы французских коллег Минкульт сразу же направит в Париж «самых лучших, звездных специалистов в области реставрации и спасения наследия».