«Никто не делит деньги граждан». Минкульт РФ пообещал не перечислять бюджетные средства на восстановление Нотр-Дама
Министерство культуры РФ не будет переводить бюджетные средства на восстановление собора Парижской Богоматери в ущерб российским объектам культурного наследия. Об этом заявила заместитель министра Алла Манилова.
«Вчера и сегодня в ряде СМИ вышли комментарии с „праведным гневом“ в адрес министра культуры по поводу сбора средств на восстановление собора Парижской Богоматери. „Праведный гнев“ правильный, а вот адресат неправильный. Ну не призывал министр собирать деньги, тем более не обещал перевести в Париж бюджетные средства в ущерб нашим собственным объектам культурного наследия», — цитирует ее слова «Интерфакс».
По словам Маниловой, речь шла лишь о добровольном сборе средств среди музейного сообщества и неравнодушных россиян. Она также пообещала, что в случае просьбы французских коллег Минкульт сразу же направит в Париж «самых лучших, звездных специалистов в области реставрации и спасения наследия».
"Мы были, остаемся и всегда будем народом, способным сопереживать. И тысячи наших людей, среди которых и сотрудники министерства культуры, хотят помочь восстановлению собора Парижской Богоматери... Но никакого выбора - Нотр-Дам или Приказная изба в городе Кирове - не существует в помине. Никто не делит деньги граждан и не регулирует порыв души", - добавила замминистра.