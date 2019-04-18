Группа ГАЗ попросила 30 миллиардов рублей господдержки из-за санкций
Группа ГАЗ Олега Дерипаски, находящаяся под санкциями США, попросила правительство выделить ей почти 30 миллиардов рублей государственной поддержки, сообщает «Коммерсант».
В конце марта гендиректор группы ГАЗ Вадим Сорокин направил письмо вице-премьеру Дмитрию Козаку, в котором предупредил, что компании грозит дефолт, если государство не окажет поддержку. В концерне считают, что из-за санкций во втором полугодии производство может снизиться на 40%.
Компания просит в ближайшие три года выделить из бюджета 9,52 миллиарда рублей на субсидирование процентной ставки по кредитам. Еще 20 миллиардов рублей группа просит направить на госпрограмму закупки техники ГАЗ, сделав предприятия концерна единственными поставщиками.
В аппарате Дмитрия Козака сообщили, что с учетом социальной значимости предприятия такие обращения «тщательно рассматриваются». Решение о господдержке пока не принято.
Олег Дерипаска и подконтрольные ему компании попали в санкционнный список Минфина США в апреле 2018 года. В январе En+ и две подконтрольные ей компании «Русал» и «Евросибэнерго» были выведены из-под санкций после того, как доля Дерипаски в компаниях снизилась. Сам бизнесмен и ряд других его компаний остались под санкциями.
Олег Дерипаска оценивает ущерб от действий Минфина США в 7,5 миллиарда долларов. Эта почти вдвое больше оценки Forbes и Bloomberg, которые считают, что бизнесмен из-за санкций потерял 3,1-4,1 миллиарда долларов.