Группа ГАЗ попросила 30 миллиардов рублей господдержки из-за санкций

Группа ГАЗ Олега Дерипаски, находящаяся под санкциями США, попросила правительство выделить ей почти 30 миллиардов рублей государственной поддержки, сообщает «Коммерсант».

В конце марта гендиректор группы ГАЗ Вадим Сорокин направил письмо вице-премьеру Дмитрию Козаку, в котором предупредил, что компании грозит дефолт, если государство не окажет поддержку. В концерне считают, что из-за санкций во втором полугодии производство может снизиться на 40%.

Компания просит в ближайшие три года выделить из бюджета 9,52 миллиарда рублей на субсидирование процентной ставки по кредитам. Еще 20 миллиардов рублей группа просит направить на госпрограмму закупки , сделав предприятия концерна единственными поставщиками.

В аппарате Дмитрия Козака сообщили, что с учетом социальной значимости предприятия такие обращения «тщательно рассматриваются». Решение о господдержке пока не принято.

Олег Дерипаска и подконтрольные ему компании попали в санкционнный список Минфина США в апреле 2018 года. В январе En+ и две подконтрольные ей компании «Русал» и «Евросибэнерго» были выведены из-под санкций после того, как доля Дерипаски в компаниях снизилась. Сам бизнесмен и ряд других его компаний остались под санкциями.

Олег Дерипаска оценивает ущерб от действий Минфина США в 7,5 миллиарда долларов. Эта почти вдвое больше оценки Forbes и Bloomberg, которые считают, что бизнесмен из-за санкций потерял 3,1-4,1 миллиарда долларов.