Минфин США снял санкции с трех компаний Дерипаски

Министерство финансов США исключило из санкционного списка энерго-металлургическую группу En+ и подконтрольные ей компании «Русал» и «Евросибэнерго».

Это произошло после того, как доля бизнесмена Олега Дерипаски в компаниях снизилась (в En+ — с около 70% до 44,95%). В рамках соглашения с Минфином США в совете директоров группы стало больше независимых участников, в том числе из США и ЕС.

Олег Дерипаска передал 10,55% акций En+ швейцарскому трейдеру Glencore в обмен на 8,75% UC Rusal, сообщается на сайте группы. Еще часть акций перешла банку ВТБ и благотворительному фонду — право голоса по этим акциям передали третьей стороне. В итоге Дерипаска сможет голосовать только 35% акций группы.

Сам Олег Дерипаска и ряд других его компаний, например, холдинг «Русские машины» и группа ГАЗ, остались в санкционных списках США.

Олег Дерипаска попал в санкционнный список Минфина США в апреле 2018 года. Сразу после этого бизнесмен начал проведение реструктуризации в подконтрольных ему компаниях, чтобы вывести их из-под ограничений.