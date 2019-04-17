Вклад Рунета в экономику России почти сравнялся с налогами «Роснефти»

В 2018 году вклад российского сегмента интернета в экономику страны составил 3,9 триллиона рублей. Это на 11% больше, чем годом ранее, сообщила Российская ассоциация электронных коммуникаций ( ).

Большую часть доходов — 1,95 триллиона рублей — принесла сфера электронной коммерции. На маркетинг и рекламу пришлось 263 миллиарда рублей. Инфраструктура, включая рынки доменов, хостинга и облачных сервисов, принесла 106 миллиардов, медиа и развлечения — 75 миллиардов. Вклад мобильной экономики РАЭК оценила в 1,6 триллиона рублей.

Как отмечает The Bell, вклад Рунета в экономику России оказался немногим меньше налоговых поступлений «Роснефти». В 2018 года компания заплатила в бюджет четыре триллиона рублей и стала крупнейшим налогоплательщиком в стране.

16 апреля Госдума в окончательном чтении приняла об изоляции российского сегмента интернета. Совет Федерации рассмотрит документ 22 апреля.