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Оградите Россию от интернета! Грустная игра «Медузы»

Госдума 16 апреля (в годовщину блокировки телеграма!) приняла закон об изоляции российского сегмента интернета. Если его одобрит Совет Федерации и подпишет президент, Роскомнадзор сможет заставлять всех интернет-провайдеров замыкать весь трафик пользователей внутри страны. Предполагается, что так Россия сможет защититься от внешних атак или попыток отключить интернет в стране. «Медуза» предлагает читателям попробовать себя в роли Роскомнадзора и отсечь Россию от иностранных ресурсов.

Как играть:

— Двигайте квадратом с логотипом РКН, чтобы отсечь часть интернета. Квадрат управляется стрелками на клавиатуре или свайпами на мобильном устройстве.

— Иностранные ресурсы пытаются отбиваться: если вы попадетесь им на пути, они лишат вас одной из трех жизней.

— В игре пять уровней. На первом этапе надо захватить 70% поля, на втором — 75%, далее — все больше и больше.

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