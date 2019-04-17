В Швейцарии возбудили дело о мошенничестве против Тельмана Исмаилова

Прокуратура Цюриха возбудила уголовное дело о мошенничестве в отношении бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Дело завели по заявлению . В нем говорилось, что в 2012-2014 годах банк предоставил компаниям Исмаилова кредит в 230 миллионов долларов, который не вернули. С учетом пени и штрафов долг составил 15 миллиардов рублей. Банк утверждает, что часть средств отправили в Швейцарию, где на несколько компаний оформлены активы Исмаилова.

Представители защиты Тельмана Исмаилова сообщили, что прокуратура не уведомляла бизнесмена об уголовном деле. Источник издания в окружении Исмаилова сказал, что у него нет активов в Швейцарии.

В ВТБ, который владеет БМ-Банком, официально сообщили, что знают о деле, возбужденном в Швейцарии «по фактам отмывания денежных средств в отношении Тельмана Исмаилова».

Тельман Исмаилов находится в международном розыске с 2017 года после того, как его заочно обвинили в организации убийства двух бизнесменов. В октябре 2018 года его также заочно обвинили в организации похищения певца Авраама Руссо. По данным «Коммерсанта», Исмаилов живет в Черногории.