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Тельману Исмаилову заочно предъявили обвинения в похищении Авраама Руссо

Интерфакс
18:02, 15 октября 2018
Надежный источник

СК РФ официально предъявил заочное обвинение бывшему владельцу Черкизовского рынка Тельману Исмаилову в организации похищения певца Авраама Руссо, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Исмаилова Марину Русакову. 

По словам адвоката, Исмаилов отвергает обвинения и настаивает на своей непричастности.

Инцидент с Авраамом Руссо произошел в 2004 году. Сам певец написал заявление в полицию в сентябре 2018 года. Следствие предполагает, что Исмаилов организовал похищение Руссо, чтобы тот выступал только для предпринимателя и его гостей и не давал других концертов. 
Исмаилов находится в международном розыске с 2017 года, когда его заочно обвинили в организации убийства двух бизнесменов.

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