Тельману Исмаилову заочно предъявили обвинения в похищении Авраама Руссо

По словам адвоката, Исмаилов отвергает обвинения и настаивает на своей непричастности.

Инцидент с Авраамом Руссо произошел в 2004 году. Сам певец написал заявление в полицию в сентябре 2018 года. Следствие предполагает, что Исмаилов организовал похищение Руссо, чтобы тот выступал только для предпринимателя и его гостей и не давал других концертов.

Исмаилов находится в международном розыске с 2017 года, когда его заочно обвинили в организации убийства двух бизнесменов.