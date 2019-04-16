В Госдуму внесен законопроект о реновации жилья по всей России

Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилищного фонда по всей России.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что опыт реновации в Москве «следует учитывать, но нельзя некритически перенести на другие субъекты Российской Федерации».

В частности, говорится в документе, для реновации за пределами Москвы следует предусмотреть возможность финансирования программ из внебюджетных средств.

Кроме того, считают авторы законопроекта, не следует повсеместно применять принцип, по которому на территории, где проводится реновация, можно строить только жилые дома.

Власти Москвы объявили о программе реновации, в рамках которых сносятся старые дома (акцент делался на пятиэтажках), а их жители получают новое жилье, в 2017 году. В рамках программы реновации мэрия Москвы планирует к 2032 году снести более 5100 жилых домов в более чем 120 районах города. Программа реновации вызвала многочисленные споры, в частности, о прозрачности процедуры голосования жильцов, по результатам которой дом вносился в список на снос.