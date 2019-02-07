В Москве дом впервые вернули в программу реновации через суд. Против сноса выступали владельцы пристройки

Дом 14 по улице Амундсена, 2013 год Pocomaxa / Wikimapia (CC-BY-SA)

7 февраля мэрия Москвы впервые вернула дом в программу по решению суда. Мэр Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому будет снесена пятиэтажка 1962 года постройки по адресу Амундсена, 14. Этот дом был одним из четырех, где собственники в 2017 году решили на собрании, что не будут участвовать в реновации.

Как следует из решения Бабушкинского суда, пятиэтажка на улице Амундсена попала в программу реновации после голосования в «Активном гражданине» с минимальным перевесом — 71%. Если бы доля сторонников реновации была ниже 66,7%, дом не попал бы в программу.

С принятым решением не согласилась компания «Стиль Элегант», которая владеет в пристройке к дому, где раньше была одноименная парикмахерская, а теперь аптека и магазины. Компания собрала собственников жилья, чтобы отменить решение о реновации. Собрание проходило очно-заочно: была не только общая встреча, но и период, когда желающие могли «донести» свой голос. Хотя голосовали только 38 собственников из 103, собрание оказалось правомочным, так как они владеют 52% площади помещений дома. В результате почти половина участников проголосовали против, и дом исключили из программы реновации.

В апреле 2018 года 13 жильцов дома обратились в суд, утверждая, что они не подписывали решения о голосовании. Четверо из них подтвердили это экспертизой, в которой сказано, что документы заверены «другим лицом с подражанием их подписи». Суд решил, что эти голоса надо исключить, а значит собрание собственников прошло без кворума и его решение недействительно.

Компания «Стиль Элегант» не стала оспаривать решение суда. Теперь дом Амундсена, 14 — единственная не затронутая программой реновации пятиэтажка на этой улице — тоже будет расселен и снесен.

Михаил Зеленский