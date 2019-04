Конгрессмены запросили у крупных банков информацию о сделках Трампа с Россией

Два комитета Палаты представителей США, контролируемой демократами, направили повестки в адрес ряда банков о финансах президента США Дональда Трампа.

Как сообщил The New York Times глава комитета по разведке Адам Шифф, повестки стали частью расследования о потенциальном влиянии иностранных государств на политические процессы в США. Их направили в Deutsche Bank, JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup, сообщили источники газеты.

По словам Адама Шиффа, его интересует, пытались ли иностранные государства, включая Россию, повлиять на Дональда Трампа, его семью или окружение. Источники издания утверждают, что конгрессмены затребовали документы, касающиеся отмывания денег из России и других стран Восточной Европы. Шифф сообщил, что его интересуют сделки Trump Organization, в которых могли использоваться деньги из России.

Сын президента США и исполнительный вице-президент Trump Organization Эрик Трамп назвал направленные повестки «беспрецедентным злоупотреблением властью» и «последней попыткой демократов» напасть на главу государства и его семью ради политической выгоды.