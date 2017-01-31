Deutsche Bank заплатит 629 миллионов долларов за сомнительные сделки по выводу миллиардов из России
Deutsche Bank согласился выплатить американским властям 425 миллионов долларов за участие в «зеркальных сделках» по выводу денег из России. Об этом объявил департамент Нью-Йорка по финансовым услугам.
Регулятор установил, что сотрудники банка не обращали внимания на сомнительные сделки, которые позволили вывести из страны 10 миллиардов долларов.
Обновление. Британские финансовые органы также привлекли Deutsche Bank к ответственности. Штраф составил 163 миллиона фунтов стерлингов (204 миллиона долларов).
Сделки, о которых идет речь, происходили в 2011–2015 годах. Трейдеры покупали акции компаний в России за рубли, одновременно продавая их в Лондоне. Средняя сделка составляла 2-3 миллиона долларов, причем иногда акции продавались с убытком. Все это не насторожило сотрудников банка.
По информации The New Yorker, значительная часть выведенных таким образом денег принадлежала «чеченцам со связями в Кремле». Бенефициарами схемы также называли людей из окружения российского президента Владимира Путина.