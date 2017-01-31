Deutsche Bank заплатит 629 миллионов долларов за сомнительные сделки по выводу миллиардов из России

Deutsche Bank согласился выплатить американским властям 425 миллионов долларов за участие в «зеркальных сделках» по выводу денег из России. Об этом объявил департамент Нью-Йорка по финансовым услугам.

Регулятор установил, что сотрудники банка не обращали внимания на сомнительные сделки, которые позволили вывести из страны 10 миллиардов долларов.

Обновление. Британские финансовые органы также привлекли Deutsche Bank к ответственности. Штраф составил 163 миллиона фунтов стерлингов (204 миллиона долларов).