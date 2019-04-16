Чечня и Дагестан приостановили работу по уточнению границы между республиками

Чечня и Дагестан приостановили работы по внесению сведений об административной границе между республиками в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Об этом сообщили спикеры региональных парламентов Магомед Даудов и Хизри Шихсаидов.

Причины приостановки не называются. Когда работы возобновятся, также неизвестно.

Чечня и Дагестан начали уточнять общую границу в январе 2019 года. Тогда власти республик заявили, что у них нет территориальных разногласий.

Осенью 2018 года Чечня подписала соглашение о границе с Ингушетией, по которому получила дополнительные территории. Это привело к массовым протестам в Ингушетии, которые длились почти две недели. Конституционный суд РФ не нашел нарушений в договоре между республиками.

Весной 2018 года власти Ингушетии решили внести изменения в закон о референдумах, убрав из него вопрос об изменении границ республики. Это спровоцировало новую акцию протеста 26-27 марта. На ней произошли столкновения между демонстрантами и полицейскими. Было возбуждено уголовное дело, по нему арестованы несколько лидеров ингушской оппозиции.