У водителя, врезавшегося в автомобиль посла Украины в Лондоне, обнаружили психическое расстройство

Водитель, который врезался в машину посла Украины в Великобритании, оказался психически больным.

Как сообщил Скотленд-Ярд, после задержания мужчину решено было направить на лечение в клинику по закону о психическом здоровье.

Инцидент возле посольства Украины и Лондоне произошел 13 апреля. Злоумышленник врезался в автомобили, припаркованные около диппредставительства, среди которых была машина посла. Когда на место происшествия прибыли полицейские, водитель направил автомобиль на них. Мужчину задержали, применив огнестрельное оружие и электрошокеры. Он не пострадал. Скотленд-Ярд заявил, что не рассматривает случившееся как теракт.